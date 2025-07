Pierluigi Dellano indagato per omissione di soccorso il testimone che aveva incontrato Allen a Ventimiglia | È stata una negligenza

È stato indagato per omissione di soccorso il testimone della scomparsa di Allen Bernard Ganao che ha fatto perdere le proprie tracce l'11 luglio scorso, poche ore dopo essere arrivato con i genitori e la sorella in un camping a Ventimiglia. Si chiama Pierluigi Dellano e ha una villa a Latte, frazione di Ventimiglia in provincia di Imperia. È stata per molto tempo l'ultima persona che ha visto il bambino autistico di 5 anni scomparso e poi ritrovato nel camping. Ed è stato sospettato, anche perchĂŠ i cani molecolari hanno puntato la sua auto. ÂŤPosso dire solo che, da parte mia, è stata una negligenza Âť, dice oggi al Corriere della Sera.

Maati, l’autista del bus sul quale il ragazzo cercò di rifugiarsi indagato per omissione di soccorso: “Non chiamò il 112” - Firenze, 17 giugno 2025 – È indagato per omissione di soccorso l’autista del bus 30 sul quale stava salendo Maati Moubakir, il 17enne ucciso la notte del 29 dicembre 2024, a Campi Bisenzio.

Campi Bisenzio, 17enne ucciso: autista bus dove Maati cercò rifugio indagato per omissione di soccorso - La Procura di Firenze ha indagato per omissione di soccorso l'autista del bus di Autolinee Toscane, sul quale la notte del 29 dicembre 2024, a Campi Bisenzio (Firenze) cercò di salire Maati Moubakir L'articolo Campi Bisenzio, 17enne ucciso: autista bus dove Maati cercò rifugio indagato per omissione di soccorso proviene da Firenze Post.

L’omicidio di Maati. Indagato l’autista del bus: "Omissione di soccorso" - Indagato per omissione di soccorso l’autista del bus sul quale Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate il 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio, tentò di rifugiarsi prima di essere finito con una pugnalata al cuore.

