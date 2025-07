Modric che accoglienza a Casa Milan! Tifosi in delirio per il croato

L'attesa è finita: Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan. Il croato è arrivato nella sede del club, accolto da diversi tifosi con cori e applausi. L'ex Real Madrid era atterrato in mattinata all'aeroporto di Malpensa per poi svolgere le visite mediche alla Clinica La Madonnina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modric, che accoglienza a Casa Milan! Tifosi in delirio per il croato

In questa notizia si parla di: modric - milan - tifosi - croato

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - 2025-06-03 20:43:00 Fermi tutti! Più di un sogno, più di una suggestione. Luka Modric è un obiettivo concreto del Milan che nelle prossime ore conta di chiudere l’operazione.

Modric, il Milan si fa avanti! Ma l’Inter ci aveva già provato in passato - Luka Modri?, dopo tredici stagioni ricche di successi al Real Madrid, ha riacceso le voci di mercato sul suo futuro.

Modric-Milan: come è andata la sua ultima stagione al Real Madrid - Un altro colpo ad effetto per la Serie A: il Milan è vicino a Luka Modric, ma il centrocampista croato può ancora essere un fattore? Cosa dicono.

? Il Presidente del #Milan, Paolo #Scaroni arriva a Casa Milan prima di Luka #Modric. Attesa dei tifosi fuori dalla sede rossonera per il centrocampista croato Video del nostro Bjork Rajta Vai su X

Il Real Madrid esce dal Mondiale per Club, per mano del PSG: una notizia "attesa" da tempo dai tifosi del Milan, che finalmente possono abbracciare Modric Il croato, terminato il suo impegno negli USA con i Blancos, è pronto quanto prima a svolgere le visit Vai su Facebook

Modric-Day, il croato è in sede per la firma: Felice, mi aspettano grandi sfide; LIVE Milan, ecco Modric: Mi aspettano grandi sfide, sono molto carico. Ora in sede per la firma; Luka Modric al Milan: l'entusiasmo della città .

Modric sbarca sul pianeta Milan e risveglia l’orgoglio rossonero: il saluto da Malpensa scatena il web - Modric è arrivato a Malpensa e concesso una battuta alla stampa: le sue parole da giocatore del Milan con entusiasmo dai tifosi sui social ... Segnala sport.virgilio.it

Milan, è il Modric day: arriva il momento clou, Luka in sede per la firma - Dopo le visite mediche e l'idoneità sportiva, il croato si è diretto in sede dove lo attende un contratto di un anno con opzione per il secondo. gazzetta.it scrive