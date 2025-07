Borsa | Milano chiude positiva +0,27% effetto risiko banche

Il risiko bancario supera i timori sui dazi dopo la lettera del presidente Usa Donald Trump all'Ue di sabato scorso, con tariffe al 30%. Così Piazza Affari ha chiuso in rialzo, seconda in Europa dopo Londra, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,27% a 40.186 punti, grazie a un colpo di reni delle banche soprattutto nel finale. In calo gli scambi a 2,4 miliardi di euro di controvalore, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi ha chiuso in rialzo a 86,3 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,2 punti al 3,59%, a fronte degli 0,6 punti in più di quello tedesco al 2,73%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude positiva (+0,27%), effetto risiko banche

