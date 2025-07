Esercitazione all' Api suonerà anche la sirena Tutto quello che i residenti di Falconara devono sapere

FALCONARA MARITTIMA – Il Comune di Falconara Marittima ha informato poco fa i suoi cittadini che domani, martedì 15 luglio 2025, dalle 15 alle 18, sarà simulato un incidente alla Raffineria Api. Ciò comporterà la chiusura di alcune strade e, per gli abitanti di Villanova, l’invito a rimanere al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Esercitazione all'Api di Falconara, scatterà l'It Alert nei telefonini. Cambia la viabilità ad Ancona - ANCONA – Per un’esercitazione della protezione civile finalizzata a testare il Piano di emergenza della Raffineria Api di Falconara, domani pomeriggio, martedì 15 luglio, dalle 15,30 alle 18, il traffico in direzione nord in via Flaminia sarà deviato lungo via Conca e poi sulla Statale 16.