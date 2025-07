Ucraina Trump | Accordo in 50 giorni o sanzioni molto severe a Mosca

Donald Trump torna a tuonare sul conflitto in Ucraina mandando un avvertimento chiaro a Vladimir Putin dal quale si aspetta un accordo a breve. “Sono molto scontento con la Russia. Se non raggiungeremo un accordo entro 50 giorni, applicheremo tariffe molto severe”, ha dichiarato il presidente americano incontrando nello Studio Ovale il segretario generale della Nato Mark Rutte arrivato a Washington a due settimane dallo storico accordo raggiunto all’Aja sull’aumento al 5% del Pi l per la spesa militare. Trump: “Da Mosca tante parole, guerra deve finire”. “Spero che non arriveremo a quel punto. Ma finora ho sentito tante parole” dalla Russia, ha dichiarato ancora il presidente Usa Donald Trump sull’ipotesi di applicare tariffe “molto severe” a Mosca se non si arriverĂ a un accordo per la fine del in Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

