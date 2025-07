Cassano attacca | Inzaghi ha preso in giro l’Inter Sfogo Lautaro sbagliato ecco cosa avrebbe dovuto fare

Le parole di Antonio Cassano, ex calciatore, sull’addio di Inzaghi all’Inter e sul caso con Lautaro. Tutti i dettagli in merito. Antonio Cassano è tornato a parlare senza filtri dell’ Inter e dei suoi protagonisti, con dichiarazioni destinate a far discutere. Ospite di Viva el Futbol TV su Twitch, l’ex attaccante barese ha puntato il dito contro l’ex tecnico Simone Inzaghi, accusandolo di aver “preso in giro” l’ambiente nerazzurro con parole d’amore prima dell’addio, giĂ programmato secondo Cassano, per volare in Arabia a cifre faraoniche. Non è mancata una stoccata anche a Lautaro Martinez, criticato per lo sfogo pubblico nei confronti di Calhanoglu al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cassano attacca: «Inzaghi ha preso in giro l’Inter. Sfogo Lautaro sbagliato, ecco cosa avrebbe dovuto fare»

