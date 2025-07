Dipendenti abusate in un hotel nel centro di Napoli | due indagati

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli sta indagando su una serie di abusi sessuali che sarebbero avvenuti in un noto albergo del centro di Napoli e che vedrebbero nella veste di presunte vittime e di presunti autori dipendenti della struttura alberghiera. Secondo quanto si è appreso le violenze denunciate si sarebbero verificate in più occasioni in una struttura ricettiva che si trova nel cuore della città : le presunte vittime, due donne, entrambe dipendenti, hanno presentato un esposto nei confronti di due loro colleghi che all’epoca dei fatti contestati ricoprivano entrambi ruoli manageriali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

