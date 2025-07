Trump minaccia Mosca | 50 giorni o tariffe devastanti E l’Ue si prepara alla guerra commerciale

 Washington e Bruxelles si preparano al braccio di ferro. Trump rilancia il sostegno militare all'Ucraina ma scarica i costi sull'Europa, mentre l'UE prepara contromisure da 70 miliardi contro i dazi americani. Donald Trump ha alzato il tiro. Cinquanta giorni di ultimatum alla Russia, sistemi Patriot per l'Ucraina pagati dall'Europa, e un crescente disincanto verso Vladimir Putin. La Casa Bianca ridefinisce la strategia ucraina mentre Bruxelles si prepara alla guerra commerciale piĂą aspra del decennio. "Sono scontento con la Russia, imporremo severe tariffe se non avremo un accordo entro 50 giorni" ha dichiarato il Presidente incontrando il segretario generale NATO Mark Rutte nello Studio Ovale.

