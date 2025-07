Moltrasio albero crolla sulla Statale Regina | intervento urgente dei vigili del fuoco

Intervento di soccorso tecnico urgente oggi, lunedì 14 luglio 2025, intorno alle ore 15.10 a Moltrasio, in via Ranzato, per un albero caduto lungo la Strada Statale 340. I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti per la messa in sicurezza di un alloro di circa 15. 🔗 Leggi su Quicomo.it

