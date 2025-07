Quella promessa della M5 a Monza con le 7 fermate e il gioco de el ciapa no

Anche oggi il ministro Matteo Salvini, in trasferta a Milano, lo ha ripetuto: “La metropolitana arriverĂ a Monza, con le 7 fermate”. E come aveva annunciato nelle scorse settimane per quei quasi 600 milioni di extra costi che da quasi un anno hanno bloccato l’opera, il Governo metterĂ sul piatto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Metropolitana lilla a Monza, Salvini conferma tutte le 11 fermate: ora si cercano i soldi - Monza, 27 giugno 2025 –  Undici fermate confermate, ritenute importanti da tutte le istituzioni presenti, e la promessa che i l prolungamento della M5 da Milano a Monza non subirà tagli.

Metro 5 da Milano fino a Monza: salve tutte le fermate ma si cercano i fondi - Milano, 27 giugno 2025 –  Il prolungamento della Metropolitana 5 fino a Monza si farà per intero, senza tagli al tracciato, realizzando tutte le undici fermate previste.

Le tre nuove fermate della metropolitana (e il collegamento con Monza): quando saranno pronte - Parri-Valsesia, Baggio, Olmi. Sono questi i nomi delle tre nuove fermate della metropolitana M1 che arriveranno a Milano.

HQ Monza: le metropolitane e il gioco delle promesse politiche; Solo parole e promesse: basta col gioco delle tre metropolitane.

Metro Lilla fino a Monza: applausi bipartisan per un’opera che cambia il futuro - Un annuncio storico per la mobilità brianzola, che vedrà finalmente la metropolitana collegare Milano e Monza in modo diretto, sostenibile e moderno, segnando una svolta epocale nei trasporti ... Scrive mbnews.it