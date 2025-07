Castel Guelfo FiberCop completata la rete della fibra ottica | connessioni fino a 10 Gbps

Il Comune di Castel Guelfo di Bologna è ora ufficialmente connesso alla rete in fibra ottica Ftth (Fiber to the home), grazie al completamento dei lavori di potenziamento infrastrutturale da parte di FiberCop, societĂ del gruppo Tim. L’intervento, interamente finanziato da privati, porta nella. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

