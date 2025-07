Tour de France Simon Yates vince la decima tappa Healy nuova maglia gialla | la classifica

Le Mont-Dore Puy de Sancy (Francia), 14 luglio 2025 – La tappa 10 porta il Tour de France 2025 sul Massiccio Centrale e lo spettacolo non manca. Si formano due corse in una, destinate a incrociare i propri destini: da una parte i fuggitivi, tra i quali fanno festa Simon Yates, vincitore di giornata, e Ben Healy, il primo irlandese in maglia gialla dopo Stephen Roche nel 1987, e dall'altra ci sono i grandi della classifica generale. La Visma-Lease a Bike, a suon di scatti e controscatti nelle figure di Matteo Jorgenson e Sepp Kuss, prova a innervosire una UAE Team Emirates-XRG da ieri priva di Joao Almeida e oggi subito con Pavel Sivakov in crisi: Tadej Pogacar regge e scatta a sua volta sulla salita finale, portandosi dietro il solo e solito Jonas Vingegaard, con Remco Evenepoel, rimbalzato dopo uno scatto, e soprattutto KĂ©vin Vauquelin a perdere terreno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France, Simon Yates vince la decima tappa. Healy nuova maglia gialla: la classifica

TOUR DE FRANCE CAVALCATA VINCENTE PER BEN HEALY VAN DER POEL TORNA IN MAGLIA GIALLA Sesta tappa nuovamente in stile classica. Si percorrono i 201 km tra Bayeux e Vire Normandie conditi da ben 6 GPM e l'arrivo posto in cima ad u

Simon Yates esulta a Le Mont-Dore, Healy maglia gialla! Pogacar-Vingegaard insieme; Pogacar in giallo, Evenepoel 2° e Vingegaard 4°: la classifica

