Lorenco Simic è un nuovo giocatore dell’US Avellino 1912

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Maccabi Haifa, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenco Simic. Nato a Spalato (Croazia) il 15 luglio 1996 lil difensore croato ha firmato con il club un contratto biennale con opzione di rinnovo per. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: lorenco - simic - avellino - giocatore

? CALCIO AVELLINO Non si ferma il mercato. Rimandato l’arrivo di Simic, dopo una trattativa estenuante si avvicina Gyabuaa. Proposto Duncan ma l’ipotesi... Vai su Facebook

Simic Lorenco, le reti in carriera (Guarda il video); Šimic all’Avellino: trattativa avanzata, Demme nel mirino; Bari, non solo Falletti: anche Simic sarà tuo avversario, tutto fatto con l’Avellino.

UFFICIALE - Simic è un giocatore dell'Avellino: i dettagli del contratto - Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Maccabi Haifa, a titolo definitivo, il diritto ... Si legge su msn.com

Ex Sampdoria, Lorenco Simic vicino all’Avellino: il punto della situazione sul difensore croato - Ex Sampdoria, l’Avellino è vicinissimo al difensore croato Lorenco Simic: ecco il punto della situazione Il mercato calcistico è in fermento e le squadre sono alacremente al lavoro per rinforzare i pr ... Secondo sampnews24.com