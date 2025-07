Caso Garlasco l' incidente probatorio conferma | sul tampone oro-faringeo di Chiara Poggi c' è il Dna di un ignoto

È una giornata decisiva per uno dei cold case più noti della cronaca italiana: l'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione di Garlasco, in provincia di Pavia, il 13 agosto 2007. I nuovi accertamenti scientifici disposti nell'ambito dell'incidente probatorio hanno confermato. 🔗 Leggi su Today.it

Delitto di Garlasco, maxi incidente probatorio: nuovi Dna da comparare - Chi c’era davvero nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007? La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco cerca una risposta allargando il campo delle analisi genetiche.

Garlasco: l'incidente probatorio può cambiare l'inchiesta. Sarà acquisito il dna delle gemelle Cappa. "Sempio è forte" - AGI - "Sempio è forte e sa parare i colpi". L'avvocato Massimo Lovati risponde così alla domanda su quale sia lo stato d'animo di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi dopo i recenti sviluppi delle indagini e gli accertamenti disposti dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli.

Incidente probatorio Garlasco, sarà acquisito dna gemelle Cappa, amico di Stasi Marco Panzarasa e 3 amici di Sempio - Per l'incidente probatorio si preleveranno tutti i dna delle persone che hanno avuto un ruolo nella vicenda del delitto di Garlasco.

Garlasco, esami su tampone orale di Chiara Poggi confermano presenza Dna di ignoto 3; Dna maschile ignoto sul tampone orale di Chiara Poggi: ripetuto il test, a breve l'esito; Garlasco, la verità del tampone orale su Chiara Poggi: gli esiti confermano presenza dna “ignoto 3”. La diretta.

Garlasco, nella bocca di Chiara Poggi un dna sconosciuto: la conferma dagli esami. È caccia a "Ignoto 3" - Sono arrivati gli esiti sul tampone orofaringeo di Chiara Poggi analizzati nell'incidente probatorio nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Segnala leggo.it

Caso Garlasco, periti: "In bocca Chiara Poggi c'è Dna da contaminazione" - La ripetizione delle analisi effettuate sulla garza in tessuto eseguita per trovare il materiale genetico nella bocca di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, confermerebbe i primi risult ... Si legge su msn.com