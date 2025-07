D’Autilia e sindacati scontro totale in Sgm Picchi di malattie anomale? Allusioni gravi

LECCE – Servizio in emergenza per i mezzi della Sgm di Lecce a causa delle richieste di congedo per malattia di 21 conducenti, piĂą di un terzo della forza lavoro disponibile dell’azienda dei trasporti. Assenze contingenti che il presidente della SocietĂ della mobilitĂ urbana, Damiano D’Autilia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

D’Autilia e sindacati, scontro totale in Sgm. “Picchi di malattie anomale? Allusioni gravi”.

