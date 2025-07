Quale rapper ha il verso migliore in Swag il nuovo disco di Justin Bieber?

Justin Bieber, proprio nel momento in cui il mondo del rap celebra il ritorno di Pusha T, scuote l’estate musicale con un colpo di scena: l’11 luglio è la data del suo grande ritorno, dopo cinque anni di silenzio, grazie all’uscita a sorpresa del nuovo album Swag. Un’analisi più attenta dell'opera rivela che, pur venendo da mondi apparentemente distanti, Swag e il progetto di Pusha T condividono più di quanto si possa immaginare. Tranne Dijon, tutti i collaboratori presenti nell’album di Bieber provengono dal panorama rap: Sexyy Red, Gunna, Cash Cobain e Lil B. Una lineup che, inizialmente, ha sollevato qualche perplessità, soprattutto per l’inconsueta convergenza tra lo stile pop di Bieber e le radici hardcore dei suoi ospiti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Quale rapper ha il verso migliore in Swag, il nuovo disco di Justin Bieber?

Justin Bieber in Swag punta sui rapper. E non sono andati affatto male - In un album uscito a sorpresa, la leggenda del pop torna al suo stile R&B assicurandosi la partecipazione di alcuni tra i rapper più in voga del momento. Lo riporta gqitalia.it

