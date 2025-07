Mediaset doccia fredda per Federica Panicucci e Roberto Poletti | cosa è successo

Personaggi tv. Federica Panicucci e Roberto Poletti, che umiliazione da Mediaset: cosa è successo – Durante la presentazione ufficiale dei Palinsesti Mediaset 2025-2026, tutti gli occhi erano puntati su Pier Silvio Berlusconi e sulle novitĂ che avrebbe svelato per la nuova stagione televisiva. Conferme, ritorni e qualche sorpresa hanno dominato l’evento, ma tra gli addetti ai lavori e i fan piĂą attenti non è passato inosservato un grande assente: “Mattino 4”. Il programma mattutino di Rete 4, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, non compare da nessuna parte nei palinsesti ufficiali. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Mediaset, doccia fredda per Federica Panicucci e Roberto Poletti: cosa è successo

Mediaset in lutto, Federica Panicucci: “C’è una brutta notizia, è morta Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu” - Mediaset piange la morte di Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell'informazione.

Mediaset in lutto, l’annuncio di Federica Panicucci in diretta - Nel consueto appuntamento mattutino di “ Mattino 5 “, l’atmosfera di leggerezza e informazione è stata improvvisamente interrotta da una notizia che ha colpito il cuore degli spettatori.

Che caos a Mediaset: Federica Panicucci fuori da Mattino 5, Myrta Merlino addio a Pomeriggio 5, chi le sostituisce? - Federica Panicucci e Myrta Merlino sarebbero in procinto di salutare Mediaset. Chi ci sarà dopo di loro? Leggi anche: Grave lutto per Andrea Delogu, Federica Panicucci lo annuncia in diretta: è morta la moglie Vento di cambiamenti e confusione in casa Mediaset! Due prime donne di Canale 5 pare stiano preparando le valigie per lasciare libera la loro poltrona a chi? E, soprattutto, chi sono e dove andranno? Stiamo parlando di Federica Panicucci e di Myrta Merlino: la prima dice addio a Mattino 5, mentre la seconda a Pomeriggio 5.

Mattino 4, Mediaset ci ripensa: Federica Panicucci e Roberto Poletti tornano in onda; Federica Panicucci e Poletti, scintille dietro le quinte a Mattino 4: “Atteggiamento da primadonna”. Il retroscena; Mediaset cancella Mattino 4?: l’indiscrezione che preoccupa Federica Panicucci.

Federica Paniccuci, la botta inaspettata di Mediaset: “Mattino 4 cancellato”, perché e cosa farà - Lo show di informazione e approfondimento di Rete 4 potrebbe non comparire nel palinsesto autunnale. Scrive libero.it

Federica Panicucci e Roberto Poletti, doccia gelata: chiude Mattino 4 - E ovviamente in questa occasione Pier Silvio Berlusconi ha elencato tutte le novità della prossima stagione Tv e i vari pro ... Come scrive msn.com