Delitto Garlasco tampone sulla bocca di Chiara Poggi Dna compatibile con quello dell’assistente del medico legale

A tre giorni dalla rilevazione di un Dna di un ignoto sul tampone orale di Chiara Poggi, ci sono le prime risposte sul profilo di quello che sarebbe stato chiamato Ignoto 3. La ripetizione delle analisi effettuate sulla garza in tessuto eseguita per trovare il materiale genetico nella bocca della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, confermerebbe i primi risultati dell’incidente probatorio: si tratta del Dna da contaminazione. Da quanto riporta l’Adnkronos, “c’ù una frazione limitata compatibile con l’aplotipo di Ernesto Gabriele Ferrari, assistente del medico legale, e un’altra dello stesso Ferrari contaminata con altro materiale genetico non identificato”, ma la cui quantitĂ Ăš talmente residua da non lasciare dubbi che si tratti di ‘contaminazione’ e non della traccia dell’assassino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delitto Garlasco, tampone sulla bocca di Chiara Poggi. “Dna compatibile con quello dell’assistente del medico legale”

