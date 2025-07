Nel mese di giugno RTL 102.5 e Radio Zeta sono in vetta alla classifica delle Top Radio

CLASSIFICA DELLE RADIO PIÙ ATTIVE SUI SOCIAL – GIUGNO 2025. SECONDO SENSEMAKERS PER Prima online ENTRA RADIO ZETA CON 28,6 MILIONI DI VIDEO VIEWS E 1,2 MILIONI DI INTERAZIONI RTL 102.5 SEMPRE IN VETTA CON 43,6 MILIONI DI VIDEO VIEWS stilata da Sensemakers per Primaonline. Radio Zeta si classifica al 4° posto per Video Views. Per RTL 102.5, nel mese di giugno si contano 43,6 milioni di video views e 5,9 milioni di interactions Da mesi, RTL 102.5 si conferma anche sui social come la radio più attiva, grazie a contenuti trasversali che spaziano tra informazione, musica, intrattenimento, curiosità e interviste. 🔗 Leggi su 361magazine.com

