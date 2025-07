Theo James è abbastanza teso e suda. A Londra ci sono 27 gradi e non siamo su un tappeto rosso o sul set di un film. Siamo invece nel nuovo ristorante dell'attore, Lupa, a Highbury, che aprirĂ stasera per un gruppo di venticinque amici e familiari. Sono quasi le 15, ma la lista delle cose da fare è ancora lunga: i tavoli sono spogli e c'è una lavastoviglie parcheggiata in mezzo alla sala da pranzo, dove un ventilatore potente sarebbe piĂą gradito con questo clima. Siamo a soli dieci minuti a est dell' Emirates Stadium, nella zona piĂą verde di Islington, dove i buongustai si recano regolarmente al Farang, al Saltine e al Westerns Laundry. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Theo James desiderava avere un ristorante romano sotto casa, così ne ha aperto uno tutto suo