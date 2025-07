Carnevale Estivo grande successo per la seconda edizione

Sabato 12 luglio, alle 21.30, è andata in scena la seconda edizione di una meravigliosa parata di carri allegorici. Il corteo partito da via Napoli è arrivato in piazza Indipendenza dopo aver animato con musica e tanta energia, illuminato scenograficamente per l'occasione, il corso Volsci. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

