Ragazza ucraina da 100 e lode | C' è chi fa di tutto per studiare Un premio per noi che non molliamo

Mentre in molte scuole italiane si discute degli studenti che si rifiutano di sostenere l'orale all'esame di Maturità, c'è chi quell'orale lo ha affrontato con determinazione, dopo anni di sacrifici e studio notturno. È Anastasiya Sydorkevych, 23 anni, arrivata in Italia nel 2008 da Lutsk, in Ucraina, con la madre Yuliya. Il 26 giugno si è diplomata con 100 e lode all'indirizzo meccanico del serale dell'Istituto Fioravanti di Bologna. «Mi aspettavo il 100, ma non la lode. È stata una sorpresa, un riconoscimento per tutto quello che ho passato», racconta al Corriere di Bologna. Di giorno lavora in un ristorante, la sera studia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ragazza ucraina da 100 e lode: “C'è chi fa di tutto per studiare. Un premio per noi che non molliamo”

