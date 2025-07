Trump minaccia sanzioni secondarie al 100% contro Mosca

Donald Trump ha minacciato sanzioni secondarie al 100% per chi commercia con la Russia. Al Congresso è in discussione un disegno di legge che prevede sanzioni secondarie sino al 500%. Trump ha espresso un giudizio positivo sul disegno di legge e ha detto che "potrebbe essere utile" ma pensa che "non ce ne sarĂ bisogno" e che saranno sufficienti le sanzioni secondarie al 100% che può imporre da solo con i suoi poteri presidenziali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

