Concorso PNRR 2 infanzia e primaria | graduatorie utili per le assunzioni 2025 26 In aggiornamento

Pubblicate le graduatorie del concorso PNRR 2 per docenti di infanzia e primaria (DDG n. 25762023). Si avvia il percorso per le assunzioni a tempo indeterminato previste per l’anno scolastico 202526, una fase cruciale questa per il sistema scolastico nazionale. La formazione delle graduatorie del Concorso PNRR 2 infanzia e primaria Le graduatorie finali dei . Concorso PNRR 2 infanzia e primaria: graduatorie utili per le assunzioni 202526 In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

AGGIORNAMENTO 7 LUGLIO 2025 - Pubblicate le graduatorie del concorso PNRR 2 dei docenti di infanzia e primaria. Gli elenchi saranno utili ai fini delle assunzioni per l'a.s. 2025/26.

