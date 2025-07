Accende un fuoco in un parco e minaccia i vigili con un coltello

Dopo aver acceso un fuoco nei giardini di via del Campaccio, ha minacciato con un coltello gli agenti della polizia municipale nel frattempo intervenuti per spegnere le fiamme. Protagonista della vicenda che arriva da Prato è un uomo di 30 anni, italiano, denunciato a seguito dell'accaduto per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Arrestato il giovane che ha dato fuoco a casa a Castelvetro, era uscito con un coltello - E' stato arrestato il ragazzo di di 21 anni che giovedì sera, 5 giugno, ha dato fuoco alla propria abitazione, causando danni anche ad altri due appartamenti e costringendo all’evacuazione temporanea nove famiglie residenti nello stesso stabile di via Pascoli Tutto ha inizio intorno alle ore.

Minaccia minorenne con un coltello in un bar: denunciato vigile del fuoco 43enne - Tarantini Time Quotidiano Momenti di tensione in un bar di un piccolo centro del tarantino, Fragagnano, dove un diciassettenne sarebbe stato minacciato da un uomo armato di coltello per ragioni ancora poco chiare.

