Tour de France 2025 Simon Yates | Ho sfruttato al massimo l’occasione avuta oggi sono qui per aiutare Vingegaard

Si conclude con la vittoria di Simon Yates la decima tappa del Tour de France 2025. Il corridore del Team Visma Lease a Bike è stato il primo ad attaccare all’inizio della salita finale di Le Mont-Dore, staccando pian piano tutti i suoi compagni di fuga e resistendo negli ultimi metri a Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), secondo all’arrivo. Terzo successo al Tour de France per il vincitore del Giro d’Italia 2025. Chiude invece in terza posizione un fantastico Ben Healy (EF Education EasyPost) che si è sacrificato durante tutta la frazione per conquistare la maglia gialla. L’irlandese è così riuscito per pochi secondi a prendersi la leadership della classifica generale, fin ora mantenuta da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), che ora ha un ritardo di 29 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Simon Yates: “Ho sfruttato al massimo l’occasione avuta oggi, sono qui per aiutare Vingegaard”

