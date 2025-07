La commedia dialettale torna protagonista a Cesenatico con Gatòzli per una serata di musica monologhi e barzellette

L'iniziativa "Gatòzli" delle associazioni "Istituto Friedrich Schürr", "Te ad chi sit e fiol?" e "almAmedeo", che sostengono e promuovono il dialetto romagnolo, è giunta alla terza edizione e torna per il terzo anno in Piazza delle Conserve a Cesenatico per una serata di divertimento e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

