Alessia Marcuzzi e Laura Pausini hanno litigato? Strani segnali e silenzio social

Qualcosa si sarebbe spezzato nel legame storico tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini. La conduttrice e la cantante sono amiche da tempo ma nell’ultimo periodo si sarebbero allontanate. Un assordante silenzio social, accompagnato da alcuni e strani segnali, avrebbe allarmato i fan delle due, che si sono sempre mostrate molto unite e solidali l’una con l’altra. La presunta lite tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini. Il primo indizio sull’allontanamento tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini risale allo scorso maggio, quando la cantante ha festeggiato i suoi 51 anni. Alla festa di compleanno erano presenti gli amici di una vita, tra i quali molti volti noti come Paola Cortellesi e Giorgia, ma non c’era traccia de La Pinella, la cui assenza non è di certo passata inosservata. 🔗 Leggi su Dilei.it

