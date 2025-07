Louis Dassilva a giudizio per la morte di Pierina Paganelli

Il processo per la morte Pierina Paganelli si aprirĂ il 15 settembre prossimo. Louis Dassilva, infatti, è stato rinviato a giudizio per l’ omicidio della 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. La decisione è stata presa dal giudice Raffaele Deflorio al termine dell’ udienza preliminare, rinviata e aggiornata tre. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Louis Dassilva a giudizio per la morte di Pierina Paganelli

Il popolo del Web si mobilita, manifestazione in procura: “Liberate Louis Dassilva” - Rimini, 6 maggio 2025 – Il popolo del web si mobilita per Louis Dassilva. Lunedì alle 9, davanti al tribunale di Rimini in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, si terrà una manifestazione a favore del 35enne senegalese, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli.

Omicidio Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo lo sciopero della fame - La moglie: “Le sue condizioni sono peggiorate. Non beve liquidi da venerdì”. Il 15 maggio l’udienza al tribunale della Libertà sulla richiesta di scarcerazione

Omicidio Paganelli, Louis Dassilva ricoverato dopo sciopero della fame - Il ricovero è avvenuto nel pomeriggio del primo maggio, in via precauzionale, all'ospedale Infermi di Rimini.

Morte Pierina, Dassilva rinviato a giudizio: dal 15 settembre andrà a processo - Dopo un'indagine durata più di 20 mesi Louis Dassilva è stato rinviato a giudizio per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate la ... Come scrive chiamamicitta.it

