Osimhen Galatasaray c’è il colpo di scena! L’attaccante diserta il ritiro del Napoli | manca ormai poco al suo addio? Le ultime

Osimhen Galatasaray, che colpo di scena! Diserta il ritiro del Napoli: manca poco al suo addio? Le ultimissime di mercato Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998 e capocannoniere della Serie A nel 2023, sembra ormai sul punto di salutare il Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Osimhen Galatasaray, c’è il colpo di scena! L’attaccante diserta il ritiro del Napoli: manca ormai poco al suo addio? Le ultime

In questa notizia si parla di: osimhen - napoli - galatasaray - colpo

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Osimhen Juve, il Manchester United fa sul serio per il nigeriano: pronta una prima offerta “esplorativa” per il Napoli. I dettagli della proposta! - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, lo United vuole il nigeriano: pronto il primo passo per acquisire l’attaccante! I dettagli dell’offerta al Napoli.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Sia per il Napoli che per la Juve bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen.

http://CM.IT | Altro colpo di scena Nel pieno della trattativa tra il #Galatasaray e il #Napoli, spunta il nuovo tentativo dell'#AlHilal per l'acquisto di Victor #Osimhen: Simone #Inzaghi lo vuole in Arabia e ha ancora una speranza Vai su X

Nuovo colpo di scena nella ormai lunga vicenda relativa alla cessione di Victor Osimhen da parte del Napoli! Quando sembrava ormai tutto fatto per il ritorno al Galatasaray dell'attaccante nigeriano, si registra una brusca frenata! Stando a quanto anticipato da Vai su Facebook

Colpo di scena: Osimhen dice no all’Arabia per l’ennesima volta!; Juve, ciao Osimhen: il Galatasaray affonda il colpo! Maxi offerta al Napoli; Calciomercato: il Galatasaray affonda il colpo per Osimhen, ma c'è un ostacolo.

Colpo di scena: Osimhen dice no all’Arabia per l’ennesima volta! - Mentre le trattative tra il club turco e il Napoli proseguono serrate, il centravanti nigeriano continua a rifiutare tutte le offerte ... Riporta stadiosport.it

Napoli, Osimhen come Koopmeiners: l'ultima mossa per sfidare De Laurentiis. Noa Lang-Beukema: è tempo di visite - Come fatto la scorsa estate da Koopmeiners, Osimhen ha presentato un certificato medico perché del Napoli non vuole più saperne. Scrive sport.virgilio.it