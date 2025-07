Lamine Yamal e l’intrattenimento con persone affette da nanismo | polemica in Spagna sul compleanno della stella del Barcellona

Una marea di polemiche sta travolgendo nelle ultime ore Lamine Yamal: la baby star del Barcellona si è attirato le critiche dell’Associazione di persone con acondroplasia e altre displasie scheletriche con nanismo spagnola per una ragione molto particolare: avrebbe ingaggiato delle persone affette da nanismo per celebrare il suo 18esimo compleanno. Si legge nella nota rilasciata dall’Adee: «condanniamo e denunciamo pubblicamente l’ingaggio di persone con nanismo come parte dell’intrattenimento in occasione della recente festa per il diciottesimo compleanno del calciatore Lamine Yamal». L’Associazione annuncia che «intraprenderĂ azioni legali e sociali per tutelare la dignitĂ delle persone con disabilitĂ , considerando che tali azioni violano non solo la legislazione vigente, ma anche i valori etici fondamentali di una societĂ che aspira a essere egualitaria e rispettosa». 🔗 Leggi su Open.online

