Ventimiglia il testimone indagato per non avere aiutato Allen

Alla fine è stato indagato per omissione di soccorso Pierluigi Dellano, l’uomo di 63 anni residente a Ventimiglia che aveva detto di aver visto il piccolo Allen poco dopo la sua scomparsa avvenuta venerdì poco prima delle 20 dal camping 'Por la Mar' in frazione Latte di Ventimiglia. Abbandono di minore: è questa l’ ipotesi di reato sollevata dalla procura imperiese dopo che le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ventimiglia, il testimone indagato per non avere aiutato Allen

In questa notizia si parla di: ventimiglia - indagato - allen - testimone

Ventimiglia e il caso del bimbo ritrovato vivo: il testimone della scomparsa indagato per omissione di soccorso - Indagato per omissione di soccorso il testimone della scomparsa del bimbo di cinque anni che ha fatto perdere le proprie tracce l'11 luglio scorso

Bimbo scomparso e ritrovato a Ventimiglia, il testimone indagato per omissione di soccorso - È indagato per missione di soccorso Pierluigi Dellano, il testimone della scomparsa del bimbo di 5 anni scomparso venerdì da un camping a Ventimiglia e ritrovato ieri sano e salvo.

Allen ritrovato a Ventimiglia, ultim’ora: il testimone è indagato. L’esperto: “Il bimbo si è salvato perché speciale” - Omissione di soccorso. È questa l’accusa nei confronti del testimone che aveva visto Allen, il bimbo di cinque anni scomparso a Ventimiglia e ritrovato dopo un giorno e mezzo di ricerche ieri mattina.

Ventimiglia, il testimone che vide Allen è indagato per omissione di soccorso Vai su X

E' stato indagato per omissione di soccorso il testimone della scomparsa del bimbo di 5 anni a Ventimiglia, e poi ritrovato da tre volontari della protezione civile. Il bambino intanto è stato dimesso dall'ospedale al termine degli accertamenti. #ANSA Vai su Facebook

Lascia l'ospedale il bimbo scomparso, indagato per omissione di soccorso il testimone; Allen ritrovato a Ventimiglia dopo due giorni, l'ultimo testimone ad averlo visto indagato per omissione di soccorso: «Lo tenevo per mano, è scappato»; Ventimiglia, indagato il testimone che vide il piccolo Allen ma non lanciò l’allarme.

Ventimiglia, indagato il testimone che vide il piccolo Allen ma non lanciò l’allarme - È accusato di omissione di soccorso il 63enne che avrebbe incrociato il bimbo di cinque anni scomparso per due giorni nelle campagne di Latte ... Da dire.it

Ventimiglia, il testimone che vide Allen è indagato per omissione di soccorso - Il 63enne ha visto venerdì sera il bambino, che poi è stato ritrovato solo domenica: la Procura di Imperia gli contesta di non aver subito allertato le forze dell'ordine ... Scrive tg.la7.it