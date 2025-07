Enel Foundation si trasforma | nasce l’hub globale per la ricerca e la formazione nel settore energetico

Roma, 14 luglio 2025 - Si apre un nuovo corso per Enel Foundation. La fondazione di Enel rafforza il suo ruolo di hub di ricerca e formazione nel settore energetico, valorizzando la sua proiezione internazionale e consolidando le relazioni con mondo accademico, enti di ricerca, imprese e istituzioni. Il nuovo comitato scientifico e i progetti della Fondazione sono stati presentati oggi durante un evento pubblico a cui sono intervenuti il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il presidente della Fondazione e AD del Gruppo Enel, Flavio Cattaneo, il Direttore di Enel Grids and Innovation e Consigliere Delegato della Fondazione Enel, Gianni Armani, la Presidente del comitato scientifico della Fondazione, Laura Cozzi, e Lorenzo Ortona, Coordinatore Vicario della Struttura di Missione per il? Piano Mattei della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Enel Foundation si trasforma: nasce l’hub globale per la ricerca e la formazione nel settore energetico

