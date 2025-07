Istituzioni assenti a Wimbledon Abodi | Può capitare celebreremo Sinner quando lui vorrà

Roma, 14 luglio 2025 – "Non c'erano rappresentanti delle istituzioni alla finale di Wimbledon? A volte capita". Il ministro dello Sport Andrea Abodi risponde alle polemiche sollevate per l'assenza di membri del governo sugli spalti dell'All England di Londra. Più di qualcuno ha fatto notare che per vedere Carlos Alcaraz si è mosso perfino il Re Felipe VI di Spagna. Mentre, per l'azzurro Jannik Sinner nessuno si è scomodato. Il ministro dello Sport è stato interpellato in merito durante la puntata di 'La Politica nel pallone' su Gr Parlamento. E' vero, "non c'era nessun membro del governo, non c'erano le istituzioni", ha commentato.

A consolare Alcarez c’era il Re Felipe VI, a celebrare Sinner nessuno: la polemica per l’assenza delle istituzioni a Wimbledon. Abodi: «È stato spiacevole ma anche noi abbiamo impegni» - Quando al termine del match che lo ha visto uscire perdente contro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ha ringraziato il Re Spagnolo Felipe VI per essere venuto a sostenerlo, molti tifosi italiani si saranno resi conto che al seguito del numero uno al mondo non c’era nessun rappresentante delle istituzioni italiane.

