Alla Vismara di Casatenovo il miracolo dei salumi | dal fallimento all' utile in soli 4 mesi

Casatenovo (Lecco), 14 luglio 2025 – Dall'orlo del fallimento e lo spettro della chiusura, ai conti di nuovo in utile. Alla Vismara di Casatenovo, storico salumificio fondato nel 1898, i 160 dipendenti e i manager guardano ad un futuro che sembrava impossibile con più ottimismo. In appena 4 mesi, da quando i valtellinesi del Gruppo Pini hanno acquisto marchio e stabilimento, il bilancio è tornato in positivo ed è aumentata la redditività : un piccolo miracolo italiano. “Il ritorno all'utile rappresenta un traguardo fondamentale per Vismara 1898, reso possibile grazie all'integrazione all'interno del Gruppo Pini e alla visione industriale del presidente, Roberto Pini ", spiega Daniela Filipaz, amministratore delegato di Vismara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla Vismara di Casatenovo il miracolo dei salumi: dal fallimento all'utile in soli 4 mesi

In questa notizia si parla di: casatenovo - vismara - fallimento - utile

Casatenovo, addio all’ex Vismara: si progetta il nuovo centro - Casatenovo (Lecco) – I ruderi dell’ex stabilimento della V ismara a Casatenovo verranno presto abbattuti.

Alla Vismara di Casatenovo il miracolo dei salumi: dal fallimento all'utile in soli 4 mesi; Vismara, salvi i posti di lavoro: è stata comprata dal Gruppo Pini; Vismara, i dipendenti tornano all'attacco: «Basta prese in giro. Volete il fallimento e la delocalizzazione».

I salumi Vismara tornano in utile, investimento da 12 milioni - Vismara, storica azienda della salumeria italiana, entrata 4 mesi fa nel gruppo Pini, torna in utile e lancia un piano di rilancio da 12 milioni di euro per lo stabilimento di Casatenovo (LC). Da msn.com

Vismara torna in utile e investe 12 milioni per rilanciare lo stabilimento di Casatenovo - Vismara, entrata nel gruppo Pini, investe 12 milioni per ammodernare lo stabilimento di Casatenovo, potenziare produzione ed export e creare nuovi posti di lavoro mantenendo tradizione e sostenibilità ... gaeta.it scrive