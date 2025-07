Riccardo morto a 17 anni sepolto dalla sabbia mentre scava una buca le indagini coordinate dall’ex procuratore di Terni

"Non ho ucciso mio figlio". In questa frase c'√® tutto il dolore del pap√† di Riccardo Boni, il ragazzo di 17 anni morto sepolto in un buca da lui stesso scavata sulla spiaggia di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Il padre adesso √® formalmente indagato per omicidio colposo. Un atto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: riccardo - morto - anni - sepolto

Un coro dell?Inter, la lite al bar e la coltellata fatale: cos√¨ √® morto Riccardo Claris. Il killer Jacopo De Simone: ¬ęVolevo difendere mio fratello¬Ľ - Una serata come tante, un coro da bar, un battibecco tra tifosi. √ą bastato questo per trasformare una discussione tra ragazzi in un omicidio.

Riccardo Scirea: ¬ęQuando √® morto mio padre non ci volevo credere. Ritirare la maglia numero 6? Io dico di no e vi spiego il perch√©¬Ľ - di Redazione JuventusNews24 Riccardo Scirea rivive i momenti relativi alla morte del compianto Gaetano Scirea e si esprime sul ritiro dell maglia numero 6.

Come √® morto Riccardo Claris, ucciso a Bergamo: il coro dell’Inter nel bar e l’inseguimento in strada - La dinamica dell'aggressione mortale nei confronti di Riccardo Claris, ucciso a 26 anni in via dei Ghirardelli a Bergamo.

Riccardo morto a 17 anni sepolto dalla sabbia mentre scava una buca, il papà: "Non ho ucciso mio figlio". Perché l'uomo è indagato Vai su Facebook

#MontaltodiCastro, tragedia in spiaggia: Riccardo, 17 anni, è morto dopo essere rimasto sepolto nel tunnel di sabbia che aveva scavato. Era in vacanza con la famiglia. #TgrLazio Claudio Vedovati Vai su X

Riccardo Boni sepolto dalla sabbia a Montalto, il padre: ¬ęNon ha gridato, ero a due metri e non mi sono accorto di nulla¬Ľ; Morto sepolto sotto la sabbia, indagato il padre per omicidio colposo; Riccardo morto a 17 anni sepolto dalla sabbia mentre scava una buca, il pap√†: Non ho ucciso mio figlio. Perch√© l'uomo √® indagato.

Riccardo Boni morto in una buca sulla spiaggia a 17 anni, il papà: «Indagato per omicidio? È disumano, non ho ucciso mio figlio» - Omicidio colposo: è il reato con cui è stato iscritto nel registro degli indagati il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto sepolto in un buca da lui scavata sulla spiaggia di ... msn.com scrive

Riccardo Boni morto sepolto sotto la sabbia, il papà indagato: «Sapeva di quella buca e non ha vigilato» - Sapeva che il figlio, minorenne, insieme ai due fratellini più piccoli stava facendo un gioco potenzialmente pericoloso: aveva scavato in spiaggia una buca profonda un metro e mezzo e a ... Come scrive ilmessaggero.it