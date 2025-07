Juventus capitolo cessioni | Alberto Costa verso lo Sporting più piste per Mbangula Da definire il futuro di Miretti

Le prime settimane di calciomercato hanno regalato alla Juventus l’arrivo di Jonathan David, che andrà ad essere uno dei nuovi punti di riferimento per l’attacco bianconero. Oltre a concentrarsi su quelle che potranno essere le prossime entrate, la Vecchia Signora è attenta anche alle possibili cessioni, con Vlahovic e Douglas Luiz che sono tra i nomi più altisonanti. Sono diversi però i giocatori che potrebbero lasciare Torino nel corso dell’estate, a partire da Alberto Costa. Ai dettagli la cessione di Alberto Costa. Dopo alcuni giorni di riflessione la Juventus sembrerebbe indirizzata verso la cessione del laterale portoghese, che soprattutto sul finire di campionato e nel Mondiale per Club aveva dato risposte positive. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, capitolo cessioni: Alberto Costa verso lo Sporting, più piste per Mbangula. Da definire il futuro di Miretti

Juventus, svolta cessioni: non solo Vlahovic, triplo addio a sorpresa - Tiene banco il capitolo cessioni in casa Juventus in vista dell’imminente sessione di calciomercato estivo.

Juventus, rimpianti di mercato: acquisti e cessioni sbagliate - Scelte di mercato sotto accusa La Juventus, quarta con i suoi 63 punti, affronta una stagione segnata da rimpianti di mercato che mettono in discussione la sua eredità .

Comolli stravolge la Juventus: tre cessioni e occhio a Vlahovic - Comolli alla Juventus: ci siamo, manca solamente l’annuncio ufficiale per l’inizio della nuova avventura del nuovo dirigente bianconero.

