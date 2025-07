Milano, 14 luglio 2025 - Un ¬† marted√¨ bollente ¬† per i pendolari e chi usufruisce dei mezzi pubblici non solo per le temperature previste in crescita in tutta¬† Lombardia ¬†ma soprattutto per lo sciopero di 4 ore dalle 8.30 all2 12,30, confermato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di tutte le linee e i servizi Autoguidovie nelle¬†province di Milano, Cremona, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Pavia. E venerd√¨ 18 si fermano, sempre per 4 ore, i lavoratori Ne t. Sindacati e azienda. In una nota sul sito Autoguidovie avvisa gli utenti che la ‚Äúsegreterie Regionali della Lombardia delle Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti e Ugl Fna hanno p roclamato uno sciopero di 4 ore il marted√¨ giorno 15 luglio ‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero dei trasporti, martedì 15 luglio tocca ad Autoguidovie: orari e fasce di garanzia