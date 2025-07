Ictus | i 4 sintomi per riconoscerlo immediatamente e intervenire subito

Oggetti di uso comune come uno specchio, un bicchiere, un telefono e un orologio possono diventare "testimoni silenziosi" dei segnali dell'ictus.

Oggetti quotidiani per imparare a salvare vite: ecco come riconoscere i sintomi dell’ictus - O gni anno l’ictus colpisce circa 120mila persone in Italia. È la terza causa di morte e la prima di disabilità .

Come è morto Papa Francesco: l’ipotesi ictus, quali sono i sintomi e le cause - Secondo le prime conferme date ai media italiani Papa Francesco è morto per un ictus, la principale causa di disabilitĂ in Italia e la seconda causa di morte.

Oggetti di uso comune come uno specchio, un bicchiere, un telefono e un orologio possono diventare "testimoni silenziosi" dei segnali dell’ictus - Grazie a un semplice acronimo è possibile imparare a riconoscere i quattro sintomi principali dell'ictus cerebrale: quali sono e come intervenire. Scrive gazzetta.it

L’ictus cerebrale, come riconoscere i sintomi ed intervenire - Vista sdoppiata o difficoltosa, bocca storta, difficoltà a parlare, perdita di equilibrio, confusione, movimenti scoordinati possono essere campanelli d’allarme di un ictus: come riconoscerli ed ... Segnala disabili.com