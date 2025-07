Pallanuoto Italia U16 campione d’Europa | preparazione a Frosinone

Successo per la nazionale giovanile di Federico Mistrangelo, che ha travolto 20-12 l'Ungheria nella finale degli europei under 16 di pallanuoto maschile a Istanbul. Gli azzurrini hanno svolto la preparazione in vista del campionato europeo a Frosinone, presso lo Stadio del Nuoto, gestito dalla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it