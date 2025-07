La magia è tornata! A quasi 14 anni dalla conclusione della saga cinematografica con “Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2”, i Warner Bros. Studios di Leavesden, Regno Unito, sono di nuovo in fermento. La tanto attesa serie TV di Harry Potter prodotta da HBO ha ufficialmente dato il via alla produzione, riportando sul piccolo schermo il celebre mondo creato da J.K. Rowling. Il Nuovo Trio: Harry, Ron ed Hermione Svelati!. L’entusiasmo è alle stelle con la rivelazione dei giovani attori che interpreteranno i ruoli iconici. Dominic McLaughlin vestirĂ i panni di Harry Potter, mostrandosi in un primo scatto ufficiale con gli inconfondibili occhiali rotondi e l’uniforme di Hogwarts. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Harry Potter: La HBO svela la prima immagine dal set e data di uscita nel 2027!