Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 86,3 punti

Ha chiuso in rialzo a 86,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro gli 86 punti segnati in apertura e gli 84,7 punti della chiusura di venerdì scorso. In crescita di 2,2 punti il rendimento annuo italiano al 3,59%, contro gli 0,6 punti in più di quello tedesco al 2,73%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 86,3 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 112,1 punti - Chiude in rialzo a 112 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, contro i 109,7 punti segnati in apertura e i 112 della chiusura precedente.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 107 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 107 punti, dai 108 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende di sette punti base al 3,54%.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 85,5 punti. Il rendimento annuo italiano sale di 3,5 punti al 3,56%

Ftse mib chiude in leggero rialzo a 40.116 punti nonostante i timori sui dazi Usa-Europa - Unione europea; banche e industriali mostrano segnali contrastanti, mentre lo spread italia- Lo riporta gaeta.it