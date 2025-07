Le istituzioni italiane assenti da Sinner a Wimbledon Abodi | Capita anche a un ministro di aver bisogno di fermarsi

“Come ho vissuto la vittoria di Sinner a Wimbledon? Con l’emozione grande, a distanza, perché contrariamente a tante altre volte, questa volta non sono andato, capita anche a un ministro a volte di aver bisogno di fermarsi, di stare in famiglia”. Andrea Abodi, ministro dello Sport e dei Giovani, rompe il silenzio sull’ assenza delle istituzioni italiane sul Centrale di Wimbledon durante la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un fatto di stanchezza, secondo l’uomo del governo Meloni per lo sport: questa è la sua traballante giustificazione durante un intervento a “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

