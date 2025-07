Il futuro del lavoro in scena a Firenze | al via la competizione Business Tutors

La città di Firenze si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza per il mondo della formazione e dell'impresa: la competizione Business Tutors. Organizzata dalla Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali (SSATI) e ITS SATI, questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: firenze - competizione - business - tutors

Il futuro del lavoro in scena a Firenze: al via la competizione Business Tutors.

'Business tutors': premiati i migliori progetti della Scuola di Scienze ... - Gli studenti del corso in gestione d'impresa hanno presentato i loro progetti elaborati durante il percorso di studio insieme alle aziende dell'Incubatore di Firenze Firenze, 16 luglio 2014 - Come scrive lanazione.it

Premi alle migliori start up, il progetto Nunacode vince il 'Business ... - Premi alle migliori start up, il progetto Nunacode vince il 'Business Tutors' Giornata conclusiva del percorso di formazione che ha visto coinvolti gli studenti del 29° corso in Gestione d ... Si legge su lanazione.it