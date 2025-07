Tour de France 2025 tutte le classifiche | Jonathan Milan conserva la vetta della graduatoria a punti

La decima tappa dell’ edizione numero 112 del Tour de France di ciclismo su strada, la frazione con partenza da Ennezat ed arrivo a Le Mont-Dore Puy de Sancy, dopo 165.3 km, ha visto primeggiare, tra i 172  corridori ancora in gara, il britannico Simon Yates (Team Visma Lease a Bike), e sono cambiati tre dei leader delle quattro principali graduatorie individuali. L’ irlandese Ben Healy (EF Education-EasyPost), infatti, ha conquistato sia la Maglia Gialla di leader della classifica generale, sia quella Bianca, che contraddistingue il primato nella graduatoria riservata ai giovani. Ha centrato il primato nella classifica degli scalatori, invece, il transalpino Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), infine l’ italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) ha mantenuto la vetta della classifica a punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tutte le classifiche: Jonathan Milan conserva la vetta della graduatoria a punti

