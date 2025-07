Un delitto feroce nel garage di via del Ciclamino. Pierina Paganelli, 78 anni, fu uccisa la sera del 3 ottobre 2023 con 29 coltellate nel garage del condominio dove abitava, in via del Ciclamino, a Rimini. Un omicidio brutale che ha scosso la città per la violenza e per le sue implicazioni familiari. Dopo mesi di indagini, l’unico imputato è Louis Dassilva, 35enne di origine senegalese, amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi. Secondo la Procura, Dassilva avrebbe agito per timore che la suocera scoprisse la relazione extraconiugale e la rivelasse a sua moglie, Valeria Bartolucci, figlia della vittima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Pierina Paganelli, a processo Louis Dassilva: la reazione di Manuela Bianchi