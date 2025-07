Luglio in Jazz torna la musica internazionale al Campania sul palco Michel Camilo e Kennedy Administration

Il Centro commerciale Campania si prepara ad accogliere gli appassionati di musica con la rassegna "Luglio in Jazz". Tornano gli appuntamenti con il grande jazz. Il Centro commerciale Campania di Marcianise (CE) si prepara ad accogliere di nuovo gli appassionati di musica con la rassegna "Luglio in Jazz", un evento che va oltre il semplice.

Udin&Jazz: il chitarrista Matteo Mancuso e il bassista spagnolo Vincen Garc√≠a il 19 luglio in Castello a Udine - Il Festival Internazionale¬† UDIN&JAZZ 2025, organizzato da¬† trentacinque anni ¬†da¬† Euritmica ¬†(Udine 12_20 luglio) per la direzione artistica di Giancarlo Velliscig, si prepara a vivere una delle sue giornate pi√Ļ¬† intense e visionarie:¬† sabato 19 luglio, nello spazio scenografico del Castello di Udine, si alterneranno sul palco due musicisti¬† capaci di incarnare lo spirito pi√Ļ contemporaneo e innovativo del jazz internazionale.

Jazz Nights. Cene con concerto al Don Lisander & Blue Note Milano. Dal 5 giugno al 24 luglio 2025 - Il ristorante  Don Lisander  presenta  dal 5 giugno al 24 luglio 2025  un programma serale che prevede  8 concerti abbinati ad 8 scene a tema  alla presenza di artisti selezionati dal  Blue Note.

Udine Jazz da sabato 12 a domenica 20 luglio. Tutti gli eventi in programma - Presentato oggi nella sede della¬† Fondazione Friuli ¬†a¬† Udine ¬†il calendario completo della¬† 35a ¬†edizione ¬†del festival internazionale¬† Udin&Jazz, rassegna che da oltre tre decenni si conferma fra le pi√Ļ importanti di questo genere, tanto nel contesto nazionale quanto in quello europeo.

