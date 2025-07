Crolla il solaio di un edifico due operai feriti | uno in ospedale con l’elisoccorso

Cavriglia (Arezzo), 14 luglio 2025 –  Incidente sul lavoro. È successo intorno alle 13:30 di lunedì 14 luglio nel borgo di Castelnuovo d’Avane, nel comune di Cavriglia. In base alle prime informazioni è crollato il solaio di un edificio in ristrutturazione all’interno del cantiere per il recupero del vecchio borgo. Due operai sono rimasti feriti in seguito al crollo. Un uomo di 44 anni è stato trasportato in codice 2 con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena, mentre il secondo lavoratore, 38 anni, è stato condotto in codice minore al pronto soccorso della Gruccia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell’Ispettorato del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crolla il solaio di un edifico, due operai feriti: uno in ospedale con l’elisoccorso

