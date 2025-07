Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Paduli compie un importante passo verso la sostenibilità ambientale e la mobilità del futuro. Nell’ambito di un intervento promosso dalla Regione Campania, il territorio padulese beneficerà dell’assegnazione di un nuovo scuolabus ecologico, completamente elettrico e ad alta efficienza. Si tratta di un veicolo a trazione full electric alimentati a batteria, costruiti con un robusto telaio portante in acciaio, trattato con un processo di passivazione chimica per garantire resistenza alla corrosione e una maggiore durata nel tempo. Gli scuolabus vantano un’autonomia operativa di almeno 150 chilometri, sufficiente per coprire le esigenze quotidiane di trasporto scolastico anche nelle aree più periferiche del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paduli guarda al futuro: in arrivo scuolabus ecologico full electric