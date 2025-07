Solidarietà a Borrelli ma non si sporchi l’immagine di Santa Lucia

Tempo di lettura: 3 minuti Il Sindaco di Santa Lucia di Serino, Ottaviano Vistocco, e tutta l’Amministrazione comunale, unitamente al Capogruppo di minoranza, Palmiro Savino, a nome dell’intera comunitĂ di Santa Lucia di Serino, desiderano dissociarsi dall ’episodio di violenza che si è consumato ieri nella nostra comunitĂ , a margine di un convegno sulla tutela degli animali, che ha visto presenti vari ed autorevoli rappresentanti istituzionali. Desiderano, altresì, esprimere la loro solidarietĂ all’on. Borrelli, per l’accaduto, nonchĂ© formulargli le scuse per una condotta ascrivibile a singoli facinorosi, il cui comportamento condannano fortemente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “SolidarietĂ a Borrelli, ma non si sporchi l’immagine di Santa Lucia”

